Pinot terneergeslagen in alweer een mislukte Tour: 'Dit is te veel tegenslag'

Pinot terneergeslagen in door rugpijn mislukte Tour: 'Dit is te veel tegenslag' - NOS

Aan die verwachtingen heeft hij nooit kunnen voldoen. Angst in afdalingen en andere tegenslagen brachten hem nooit verder dan een derde plaats in 2014. Die podiumplek, naast drie ritzeges door de jaren heen, is tot dusver zijn beste prestatie geweest in de Tour. In 2014 was hij ook de beste jongere en stond hij in de witte trui op de Champs-Élysées.

Pinot (30) debuteerde in 2010 in de Tour met een tiende plaats in het algemeen klassement en werd direct gebombardeerd tot de hoop van alle Fransen, die smachtten naar de eerste Franse Tourwinnaar sinds Bernard Hinault in 1985.

De Ronde van Frankrijk is nog maar een week onderweg, maar loopt voor Thibaut Pinot opnieuw uit op een bittere teleurstelling. Pinot was voorafgaand aan de Tour een van de favorieten voor de eindzege, maar moest zaterdag op de Port de Balès, een klim van de buitencategorie, zonder duidelijke oorzaak ineens lossen uit het peloton.

Nu hij de Tour opnieuw niet zal winnen, twijfelt Pinot openlijk over zijn toekomst, zonder heel concreet te zijn over hoe het verder moet. "Dit is misschien wel een keerpunt in mijn carrière. Voor mij was koersen altijd de strijd aangaan en genieten. Wedstrijden winnen. Maar dit is te veel tegenslag."

Val in openingsrit

De rugklachten van Pinot ontstonden al in de eerste etappe, toen de winnaar van de Ronde van Lombardije van 2018 in de slotfase ineens op het asfalt lag. In de sprint in de straten van Nice ging Pinot onderuit. Hij verloor geen tijd voor het algemeen klassement, maar toch kwam hij er gehavend uit.