Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte op de weg door boerenprotest

Het aangekondigde boerenprotest in Stroe morgen gaat voor flink veel verkeershinder zorgen, zegt Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten rekening houden met een zware ochtend- en avondspits maar ook de rest van de dag kan extra druk zijn.

De grootschalige boerenactie tegen de stikstofmaatregelen, vindt plaats in het buitengebied van Stroe, dat naast Barneveld ligt.

Afrit A1 dicht

Vooral in het midden en oosten van het land zal er overlast zijn, maar ook rondom Den Haag. Omwille van de veiligheid worden morgenochtend vanaf 06.00 uur de op- en afrit van de A1 bij Stroe afgesloten. Dat is de aansluiting met de N310, waar veel extra verkeer naar het protest wordt verwacht.

Rijkswaterstaat zet ook extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. Die kunnen maatregelen nemen als dat nodig is, zoals het aanpassen van de maximumsnelheid of het omleiden van verkeer.

Iedereen die morgen de weg op gaat wordt geadviseerd de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Als er thuisgewerkt kan worden raadt Rijkswaterstaat aan dat te doen.