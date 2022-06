Geen verband tussen incident in trein en overlijden conducteur, zegt politie

Er is geen verband gebleken tussen het incident met twee jonge zwartrijders en een conducteur van zondagavond, en het overlijden van die conducteur even later. Dat meldt de politie nadat er sectie is verricht.

De jongens van 15 en 16 jaar werden aangehouden en zijn gisteravond vrijgelaten. Ze hebben een boete gekregen omdat ze hadden zwartgereden en zich niet konden identificeren.

Het incident gebeurde zondagavond in de trein van Amsterdam naar Amersfoort. De conducteur of een collega ontdekte rond 22.50 uur dat de twee jongens geen plaatsbewijs hadden. Er ontstond een woordenwisseling waarbij volgens de politie werd geduwd en getrokken. De conducteur was daar ook bij betrokken.