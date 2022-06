Van Bommel verwacht van Overmars meer tijd te krijgen dan bij PSV en Wolfsburg

Toch zag Van Bommel uiteindelijk geen reden om niet met Overmars in zee te gaan. "Dat zou betekenen dat je nooit meer kan samenwerken met iemand die de fout in is gegaan."

Anderhalve maand nadat Overmars bij Ajax werd weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag, tekende de technisch directeur in maart bij het ambitieuze Royal Antwerp. "Natuurlijk hebben we gesproken over zijn vertrek bij Ajax", vertelde Van Bommel. "Het is een aparte situatie, daar kun je niet voor weglopen."

"Het is prettig dat er mensen boven je staan die vertrouwen in je hebben. Die niet nerveus worden als je een paar wedstrijden verliest. Marc heeft een goed plan met deze club, maar dat gaat met vallen en opstaan."

"Ik ken Overmars al heel lang", legde hij uit aan de tientallen journalisten uit België en Nederland. "We hebben samengespeeld in Oranje en veel contact gehouden."

Tijdens die persconferentie lachte de ontspannen Van Bommel veel en gaf hij op elke vraag uitgebreid antwoord. In de acht maanden zonder club heeft hij veel gegolfd, padel gespeeld en tijd aan zijn drie kinderen besteed. Maar de oud-middenvelder was zichtbaar blij dat hij weer als trainer aan de slag kan.

"Wel wil ik dat alles goed geregeld is voor mijn spelers. Ik stel vragen aan mensen in de organisatie en ik luister naar hun argumenten. Elke dag geef ik 100 procent om te zorgen dat de omstandigheden voor de spelers om te presteren optimaal zijn. Dan ben je geen controlfreak, maar heb je een topsportmentaliteit. "

Daarna was Van Bommel vorig seizoen slechts enkele maanden trainer van het Duitse VfL Wolfsburg. In oktober werd hij al op straat gezet.

Van Bommel is overtuigd van de kwaliteiten van Overmars als technisch directeur. "Als je naar zijn trackrecord kijkt, dan zie je dat er clubs heel rijk zijn geworden dankzij hem. Er zat een duidelijk idee achter zijn manier van werken bij Go Ahead Eagles en bij Ajax. Hij doet niet zomaar iets en daar voel je je als trainer prettig bij."

Onder Overmars en Van Bommel moet de oudste voetbalclub van België de definitieve stap naar de top gaan zetten. Dankzij de investeringen van vastgoedontwikkelaar Paul Gheysens (hij pompte in vier jaar tijd 70 miljoen euro in Royal Antwerp) heeft de club een flinke opmars kunnen maken. Na de promotie in 2017 eindigde de club de afgelopen vier seizoenen steeds als derde of vierde.

Met de vierde plaats van vorig seizoen was Gheysens hevig ontevreden. De Nederlanders moeten het nu beter gaan doen. Overmars trok met Vincent Janssen een nieuwe spits aan. En Van Bommel heeft met Andries Ulderink, John Stegeman, Jürgen Dirck, Egid Kiesouw en Alex Abresch een staf vol landgenoten. "Maar we zijn niet zo arrogant dat we denken alles beter te weten", lachte Van Bommel. "We zullen ons hier moeten aanpassen aan het Belgische voetbal."

"De ambitie is om zo snel mogelijk Champions League te spelen", zei Van Bommel. "Maar dat wil elke club wel. Antwerp is een club in opbouw. Hier kunnen mooie dingen gaan gebeuren, maar zover is het nog niet. We willen snel elk jaar meespelen om de prijzen."