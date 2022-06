Bronnen bij #ophef over apenpokken

8 procent van de tweets betreft complottheorieën, in 4 procent wordt de uitbraak geweten aan vaccins en in 2 procent wordt het adenovirus in het AstraZeneca in verband gebracht met apenpokken.

Slechts drie tweets in de top-50 zijn informatief. De overige tweets stellen dat de media angst zaaien of zaken verbergt. Ook wordt de A-status van apenpokken veelvuldig bekritiseert of geridiculiseerd.

Nieuwsuur analyseerde de 50 meest gedeelde Nederlandstalige tweets over apenpokken sinds de eerste nieuwsberichten tot 2 juni 2022. Deze tweets zijn in totaal bijna 21.000 keer geretweet en bijna 60.000 keer geliked.

Ook zochten we de best bekeken YouTube-filmpjes tot 3 juni. Ook hier domineren nieuws, alternatief nieuws en satire. Een uitzending van het NOS Jeugdjournaal staat bovenaan. In de top-20 staat één filmpje met complottheorieën.

Daarnaast bekeken we op Facebook de 50 meest-gedeelde links over apenpokken op publieke pagina's en in publieke groepen en de top-20 meest gedeelde filmpjes. Hier domineren satire, nieuws en alternatief nieuws.

Van 2 juni tot 7 juni deden we een controlemeting van het twitterdiscours over apenpokken in kaart. Het gaat om 2062 tweets. Gedurende deze dagen was het anonieme account 'Rien Navelpluis' het meest invloedrijk, met een tweet waarin de twitteraar zich afvraagt waarom 'apenpokken alleen voorkomt in landen waar flink gevaccineerd wordt'.

Naast bronnen op het internet legden we ook enkele claims voor aan deskundigen. De antwoorden die we van hen kregen zijn hieronder uitgewerkt.

Online geraadpleegde bronnen

De inhoud van onze video over apenpokken hebben we veel online bronnen geraadpleegd. In het uitgewerkte script hieronder vind je de linkjes naar de pagina's waarop we onze uitspraken hebben gebaseerd.

Het houdt me bezig: berichten die niet kloppen maar toch veel worden gedeeld en groot gemaakt. Verkeerd geïnterpreteerd, verdraaid of simpelweg verzonnen. Wie doen dat? En hoe ontstaan die misvattingen? In deze Nieuwsuur-serie ontrafel ik #ophef. Vandaag: #apenpokken.

Het apenpokkenvirus is sinds half mei in het nieuws: 't komt normaal vooral voor in Afrika, maar verspreidde zich nu naar de VS en West-Europa, en dook ook op in Nederland.

En het is ook voer voor discussie op sociale media.

Wat me direct opvalt als ik naar die berichten kijk - zijn de paralellen met de coronacrisis. Toen hoorde je online veel mensen speculeren dat het virus en de pandemie gepland waren, zodat de elite kan verdienen aan vaccins of meer macht krijgt, of zelfs om de wereldbevolking te reduceren.

De fabels over apenpokken lijken geknipt en geplakt uit de coronatijd.

Social analyse

Uit een internationale analyse blijkt dat er ook een uitbraak is van desinformatie over apenpokken.

Wíj deden ons eigen onderzoek, maar keken specifiek naar Nederland. Op Facebook en YouTube zien we vooral nieuws en satire. Op Twitter is dat beeld ánders: in de top-50 apenpokken tweets wordt vooral veel twijfel geuit over de ernst van het apenpokkenvirus.

Maar er wordt ook gesuggereerd dat de overheid, met hulp van de media, bewust angst zaait of zelfs zaken verborgen houdt. Of dat de Wereldgezondheidsorganisatie apenpokken wil gebruiken om landen hun autonomie af wil pakken.

Deze berichten (1), (2), (3), van een Nederlandse opiniemaker stellen dat het apenpokkenvirus bij deze -denkbeeldige machtsgreep - wel héél goed uitkomt. En haar berichten springen er zelfs uit in die internationale analyse.

In populaire tweets wordt gesuggereerd dat de uitbraak een vooropgezet plan is - iets wat over de corona-pandemie ook werd beweerd.

Hoe komen die twitteraars daar nu bij?

Dat zit zo: in maart 2021 bespreken 19 experts een scenario over een uitbraak van apenpokken, dat wordt beschreven in dit document, op pagina 10: 'Scenario: apenpokken-uitbraak op 15 mei in 2022'. Het document is echt maar er wordt een fictieve biologische aanval in beschreven, in een denkbeeldig land, Brinia. Het scenario is opgesteld door The Nuclear Threat Initiative, als oefening om biologische bedreigingen terug te dringen.

'Schiet mij maar lek', 'heel toevallig allemaal' dachten mensen. Dit moet wel onderdeel zijn van een vooropgezet plan om dat apenpokkenvirus te verspreiden.

Maar de NTI zegt daar nu over dat apenpokken juist een voor de hand liggende keuze is om te gebruiken bij een hersenoefening: het virus waart namelijk al sinds 2017 rond in Nigeria, en ook vorig jaar waren er al besmettingen buiten Afrika: in de VS en Verenigd Koninkrijk.

En ik vraag me af: als dit een opzettelijk plan is, waarom zouden ze het dan zo openlijk bespreken op een congres, en daarna online zetten?

Waarom?

Net als bij corona zien we dat mensen houvast zoeken in onzekere tijden. Door te speculeren over een 'geplande' uitbraak, sluiten ze toeval uit en kunnen ze een aanwijsbare vijand de schuld geven.

Zo krijgt ook nu Bill Gates de schuld: hij zou de uitbraak al voorspeld hebben.

Maar als je goed luistert, hoor je dat hij helemaal geen uitbraak voorspelt. Hij pleit voor een speciaal team, die simulaties kan doen. Net als de experts bij NTI. Hij noemde daarbij trouwens niet specifiek apenpokken.

Tussen al die socialmediaberichten die we onder de loep namen stond nog veel meer desinformatie (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)

Zo wordt net als bij corona geclaimd dat Bill Gates achter de uitbraak zit om geld of macht te verwerven. Er wordt beweerd dat apenpokken eigenlijk gordelroos is. Of de fictieve ziekte VAIDS. Dat legden we voor aan deze medisch deskundigen (zie bovenstaande werderhoor, red.), die er gehakt van maken.

En dan dit bericht. Mensen denken dat de uitbraak van apenpokken komt dóór coronavaccins. Ook interessant om te kijken waar dat nou vandaan komt.

Dat komt hierdoor: de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin. En zoals je kan lezen: er zit chimpansee adenovirus in dat coronavaccin. Dat moet volgens deze Britse parlementariër bewijzen dat het apenpokkenvirus is veroorzaakt dóór vaccinaties.

De tekst in de bijsluiter is niet vervalst, het staat er écht. Hoe zit dat dan?

De deskundigen leggen ons uit dat het adenovirus totaal iets anders is dan 't apenpokkenvirus: het gaat om een verkoudheidsvirus dat zichzelf niet verder kan verspreiden en het lichaam alleen aanzet tot het maken van antistoffen tegen corona. En, zeggen ze, je kan er zeker geen apenpokken van krijgen.

Conclusie

Dus: wantrouwen, toeval of gebrekkige kennis maken dat er rondom de apenpokken-uitbraak ophef ontstaat op social media. Terwijl het in werkelijkheid gewoon een virusuitbraak is. Die zullen we waarschijnlijk steeds vaker gaan zien, doordat we steeds meer reizen en virussen zich daardoor sneller verspreiden.

En oh ja: dan ging er nog een bericht rond dat Pfizer dik geld gaat verdienen aan vaccins tegen apenpokken? Dat klopt ook niet. Het artikel komt van een satirische website met als ondertitel: 'fake news you can trust'.

Tot zo ver de ophef over apenpokken. Twijfel je over iets wat ik heb gezegd? Op onze site vind je de bronnen die we voor deze video hebben gebruikt. Ga daarvoor naar nieuwsuur.nl/ophef.

Doei!