Russische dominantie en afscheid van Agassi-dubbelganger bij US Open

Wolf is pas sinds vorig jaar volwaardig profspeler en bezet nu al de 138ste plaats op de wereldranglijst. Niet alleen vanwege zijn vlotte speelstijl valt hij op, ook met zijn zogenoemde 'mullet-kapsel' trekt de Amerikaan veel bekijks. Net zoals Andre Agassi in zijn beste dagen.

Medvedev verloor nog geen set in New York en was met 32 winners echter veel te sterk voor Wolf, die te geforceerd het spel wilde maken en daardoor tot 41 onnodige fouten kwam.

Roeblev verliest maar vier games

Net als Medvedev is ook zijn 22-jarige landgenoot Roeblev iemand om rekening mee te houden bij de US Open. Hij bereikte in New York zeer overtuigend de laatste zestien door de Italiaan Salvatore Caruso met 6-0, 6-4, 6-0 te vernederen.

Roeblev, de nummer tien van de plaatsingslijst, verloor ook nog geen set in New York. Bovendien is hij dit jaar goed op dreef met titels in Doha en Adelaide, kwartfinales in Rotterdam en Dubai en een vierde ronde bij de Australian Open.