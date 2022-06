Jumbo-Visma neemt slechts één Nederlander mee naar Tour, maar laat Dennis thuis

Jumbo-Visma neemt met Steven Kruijswijk één Nederlander mee naar de Tour de France, waarin de ploeg met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard andermaal mikt op de gele trui.

Daarnaast wil de Nederlandse formatie ook een gooi doen naar de groene sprinterstrui, een doel van de Belgische kampioen Wout van Aert.

"De vijf renners die gaan assisteren in de strijd om groen en geel zijn Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonk. We hebben een aantal ambities, dus we hebben renners gekozen die het beste uit de voeten kunnen op verschillende terreinen", laat sportief directeur Merijn Zeeman weten.

"We moeten onze renners veilig door een hectische eerste week loodsen, maar we moeten het de concurrentie ook moeilijk kunnen maken in de bergen."

Opvallend is dat Rohan Dennis thuisblijft. De Australiër, meervoudig wereldkampioen tijdrijden, werd binnengehaald als een belangrijke aanwinst voor de kopmannen. En ook Robert Gesink rijdt de ronde niet.