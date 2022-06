PSV legt met transfervrije Benítez doelman met uitstekende statistieken vast

"Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok. Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij openstond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt", zegt De Jong

Uitstekende statistieken

Nice had afgelopen seizoen samen met kampioen PSG de minst gepasseerde verdediging van de Ligue 1. Beide ploegen incasseerden in 38 duels slechts 36 treffers.

Ook op basis van andere statistieken presteerde de Argentijn uitstekend onder de lat bij Nice (zie de tweet hierboven). Zijn 'expected goals ratio' (het aantal verwachte tegentreffers die hij zou kunnen krijgen op basis van de doelpogingen die hij te verwerken kreeg) was afgelopen seizoen het op een na hoogst van alle Europese topcompetities. Alleen José Sá van Wolverhampton Wanderers wist volgens statistici nog meer doelpunten te voorkomen.