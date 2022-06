Dode bij brand in flat Maassluis, twee brandweermensen gewond

Bij een grote uitslaande brand in een flat in Maassluis is iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk gaat het om de bewoner van het pand waar het vuur is ontstaan. Twee brandweermensen raakten gewond.

De brand ontstond rond 08.00 uur op de derde etage van het gebouw aan de Jongkindstraat en sloeg over naar de vierde etage en enkele omliggende woningen. "Toen de eerste collega's arriveerden sloegen de vlammen aan de voor- en aan de achterkant uit het pand. Ook kwam er veel rook vrij", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen regionale omroep Rijnmond.

Inmiddels is de brand geblust. Bij het doorzoeken van de woning op de derde etage werd een lichaam gevonden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Twaalf woningen ontruimd

De brandweer ontruimde twaalf woningen. Een brandweerman raakte lichtgewond bij het forceren van de deur van het appartement waar de brand woedde. Een andere brandweerman raakte bevangen door de hitte.

De geëvacueerde bewoners zijn onderzocht door ambulancepersoneel. Hun woningen worden vandaag gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen.