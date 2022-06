Grootste staking in 30 jaar legt Britse spoorwegen plat

De Britse spoorwegen liggen vandaag grotendeels plat. Met de grootste spoorwegstaking in dertig jaar willen de vakbonden een signaal afgeven aan werkgevers en de regering-Johnson.

Meer dan 40.000 medewerkers leggen vandaag, donderdag en zaterdag het werk neer om te demonstreren voor beter loon. Volgens de BBC rijdt er daardoor maar één op de vijf treinen, hoofdzakelijk op de hoofdlijnen van het spoorwegnet. In de tussenliggende dagen zal de dienstregeling ook ontregeld zijn.

Spoorbeheerder Network Rail heeft opgeroepen alleen met de trein te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Door een aparte staking valt ook het grootste gedeelte van de metro in Londen uit. Ook rijden er tussen Amsterdam en Londen minder Eurostar-treinen dan gebruikelijk.

Levensonderhoud flink duurder

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 7 procent om het koopkrachtverlies door duurdere prijzen te herstellen. Werkgevers willen niet verder gaan dan 3 procent en willen bovendien een ontslagronde uitvoeren.

Het conflict staat op scherp door de stijgende kosten van het levensonderhoud in Groot-Brittannië. De Brexit, energietekorten door de Oekraïneoorlog en effecten van de coronapandemie als leveringsproblemen en arbeidstekorten treffen de Britten rechtstreeks in hun portemonnee. De inflatie dreigt dit jaar op 11 procent uit te komen, cijfers die sinds de jaren 80 niet meer zijn gezien.

De regering-Johnson waarschuwt dat riante loonsverhogingen niet het antwoord zijn, omdat dan verdere inflatie dreigt. De premier erkent dat treinpersoneel een goed loon moet krijgen, maar wil een "proportionele en uitgebalanceerde" loonsverhoging.

"Het is tijd voor een verstandig compromis in het belang van zowel het Britse volk als het treinpersoneel", laat Johnson weten. "Door deze staking jaag je de forenzen weg die de lonen betalen en bovendien raakt het bedrijven en gemeenschappen door het hele land."

Zomer vol onvrede

Johnsons oproep ten spijt dreigen er ook stakingen in andere sectoren, zoals het onderwijs, de medische zorg en afvaldiensten. In de Britse pers wordt zelfs al gevreesd voor een summer of discontent, een verwijzing naar de winter vol onvrede die eind jaren 70 de val van Labour-premier Callaghan inluidde.

Transportminister Shapps wil er daarom alles aan doen om te voorkomen dat de spoorwegstaking het land helemaal ontregelt. Hij is van plan de wet aan te passen zodat stakend treinpersoneel tijdelijk kan worden vervangen en spoorwegmedewerkers gedwongen kunnen worden een minimale dienstregeling uit te voeren.