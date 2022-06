De Waard en Toussaint naar halve finales 50 meter rugslag, Pijnenburg strandt

Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben op de WK langebaan in Boedapest de halve finales van de 50 meter rugslag bereikt, die dinsdagavond gezwommen worden.

Toussaint (28) kwalificeerde zich met 28,17 als dertiende. Een jaar geleden veroverde ze in hetzelfde zwembad met 27,36 de Europese titel. De Waard greep toen met een persoonlijk record (27,69) de bronzen medaille. Met 28,04 was De Waard (25) nu goed voor de tiende tijd.

Kylie Masse was met 27,26 de snelste in de series. De Canadese won in Tokio het zilver op zowel de 100 als de 200 meter, achter Kaylee McKeown. De Australische noteerde op de niet-olympische afstand de achtste tijd: 27,94.