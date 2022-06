De Waard en Toussaint bij WK naar halve finales 50 rugslag, Pijnenburg strandt

Kira Toussaint en Maaike de Waard hebben op de WK langebaan in Boedapest de halve finales van de 50 meter rugslag bereikt, die dinsdagavond gezwommen worden.

Toussaint kwalificeerde zich met 28,17 als dertiende. Een jaar geleden veroverde ze in hetzelfde zwembad met 27,36 de Europese titel. De Waard greep toen met een persoonlijk record (27,69) de bronzen medaille. Met 28,04 was De Waard nu goed voor de tiende tijd.

En het kan nog beter, merkt De Waard op. Want ze had nu nog wat last van een slippende arm.

Verbeterpuntje

"Dan hou je eigenlijk geen druk in het water. Een soort van aaien noemen we dat dan", licht ze toe. "Dat is nog wel iets om in de middag op te letten."

