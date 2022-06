300 kilo en 4 meter lang: grootste zoetwatervis gevangen in Cambodja

De reuzenzoetwaterpijlstaartrog werd vorige week gevangen door een lokale visser bij Koh Preah, een eiland langs het noordelijke Cambodjaanse deel van de Mekong-rivier. Het dier is bijna 4 meter en breekt het record van een vis die ook uit de Mekong-rivier kwam. In 2005 werd in het Thaise deel een reuzenmeerval gevangen van 293 kilo. Die mat nog geen drie meter.

Bioloog Zeb Hogan, die werkt voor een natuurbeschermingsproject bij de Mekong-rivier, noemt de vangst opwindend nieuws. "Want het betekent dat dit deel van de Mekong-rivier nog steeds gezond is. Het is een teken van hoop dat deze enorme vissen hier nog steeds leven", zegt hij tegen persbureau Reuters.

De Mekong loopt door China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam en heeft de op twee na meest diverse vispopulatie ter wereld. Wel wordt de rivier geteisterd door overbevissing en vervuiling. Ook een grootschalig programma dat de afgelopen jaren is opgezet voor het bouwen van dammen kan de paaigebieden van vissen ernstig verstoren, vrezen wetenschappers.

Nog weinig bekend

Voordat Boramy werd vrijgelaten, werd er nog een volgapparaat aan haar vastgemaakt. Dit moet het komende jaar allerlei informatie opleveren over het gedrag van reuzenpijlstaartroggen in Cambodja.

Volgens Hogan is er nog weinig bekend over de vissoort. "De naam, zelfs de wetenschappelijke naam, is de afgelopen twintig jaar diverse keren veranderd. We hebben er bijna geen informatie over."