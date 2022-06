Politie vindt geen bewijs voor 'needle spiking'

De politie heeft geen enkel bewijs kunnen vinden dat er in ons land iemand bij het uitgaan is gedrogeerd met een naald. Er zijn landelijk tussen de 25 en 40 meldingen van needle spiking onderzocht, maar niets duidt erop dat er daadwerkelijk iets is gebeurd, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Nu.nl.

"We hebben geen bewijs dat er mensen zijn gedrogeerd tijdens feestjes, nul", zegt een woordvoerder. "Alle incidenten waarbij gemeld werd dat er iemand was geprikt zijn onderzocht, maar er is feitelijk niets vastgesteld."

Voor de onderzoeken zijn getuigen gehoord en camerabeelden bekeken, mogelijke slachtoffers medisch onderzocht en bloed- en urinemonsters getest. In geen van de gevallen werd er bewijs van needle spiking gevonden.

Honderden klachten

De eerste berichten over needle spiking kwamen vorig jaar uit Engeland, toen het nachtleven daar weer werd hervat na de coronalockdowns. Stappers werden onwel en meldden later een prik te hebben gevoeld. Ook ontdekten ze een blauwe plek of bultje op arm, been of bil, wat op een injectie zou kunnen duiden.

Hoewel er in een half jaar tijd bijna 1500 gevallen werden gemeld, werd er ook in het Verenigd Koninkrijk tot nu toe geen bewijs gevonden dat er daadwerkelijk iets was gebeurd. Later kwamen er ook meldingen binnen in Frankrijk, België en uiteindelijk Nederland.

Op verschillende plekken in het land nam de horeca voorzorgsmaatregelen. Zo werden er soms meer beveiligers aangesteld, werd personeel gevraagd beter op te letten of werd er gefouilleerd. In Groningen kwam er een meldpunt.

Oververmoeidheid?

Dat er geen drugs werden aangetroffen bij melders zou kunnen komen doordat een verdovend middel snel uit bloed en urine verdwijnt. Wel merkten experts op dat een injectie een omslachtige manier is om zo'n middel toe te dienen: ghb in een drankje heeft hetzelfde effect en is minder opvallend.

Er werd daarom al rekening mee gehouden dat de gemelde klachten een andere oorzaak hadden, zoals alcoholvergiftiging, oververmoeidheid of een lege maag. "Misschien zijn er ook wel grappenmakers die prikjes uitdelen met een veiligheidsspeld", speculeert de politiewoordvoerder.

Incident in Den Haag

Afgelopen weekend werd bij een festival in het Haagse Zuiderpark een 31-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt die een vrouw met een naald zou hebben geprikt. De bezoeker merkte zelf niks maar omstanders meldden dat de man haar had gestoken.

De politiewoordvoerder houdt er rekening mee dat er ook hier geen sprake was van needle spiking. Een naald die werd aangetroffen zou bijvoorbeeld ook te maken kunnen hebben met een drugsverslaving van de aangehouden man. Dat wordt nog onderzocht.

Hoewel bewijs voor needle spiking dus niet werd gevonden, mogen mensen die denken dat ze geprikt zijn altijd aangifte doen, benadrukt de woordvoerder.

Het Trimbos-instituut raadde eerder al aan om bij klachten medische hulp te zoeken. Ook luidde het advies om snel wat urine veilig te stellen, zodat de politie die kan onderzoeken op kwalijke stoffen.