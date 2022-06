Snelweg A27 weer open na ongeluk bij Hank in ochtendspits

De snelweg A27 in Noord-Brabant is weer open voor verkeer. De weg werd rond 07.00 uur afgesloten tussen Hank en de Keizersveerbrug na een ongeluk met meerdere auto's. De schade aan de vangrail wordt vanavond na de avondspits hersteld, laat Rijkswaterstaat weten.

Het ongeval leidde vanochtend tot een chaos op de weg. "Een bestelbus zit aan de voorkant helemaal in elkaar", zei een voorbijganger tegen Omroep Brabant. "Meters verderop staan twee andere beschadigde auto's. Er zijn erg veel hulpdiensten aanwezig en rond 07.30 uur landde een traumaheli op de weg." Later landde er nog een tweede traumahelikopter.

Hoe het ongeluk is gebeurd, wordt nog onderzocht. Onbekend is of er gewonden zijn gevallen.