KNVB en Oranjevrouwen trots op gelijke beloning: 'Historische mijlpaal'

De gelijke beloning heeft onder meer betrekking op het geld dat de spelers krijgen als ze worden opgeroepen voor een trainingskamp. Dan maakt het niet uit of je Miedema of Frenkie de Jong heet.

Ook Vivianne Miedema, topscoorder aller tijden van het Nederlands vrouwenelftal, is te spreken over de nieuwe regeling. "Dat is absoluut goed nieuws."

"Alles wat de KNVB onder controle heeft, wordt hetzelfde betaald. Het maakt daarbij niet uit wie je bent", legt Miedema uit. "We hebben meiden die in Nederland voetballen die dit geld keihard nodig hebben. We hebben dit nodig om de volgende stap te maken. Dit gaat ons als team alleen maar laten groeien."

Stroef begin

De eerste gesprekken tussen de KNVB en de internationals werden al gevoerd in 2017. "In het begin ging het stroef", erkent Van der Zee. "We hebben toen veel discussie gehad over de betaling en een traject afgesproken. In 2019 hebben we er opnieuw over gesproken en nu kunnen we eindelijk zeggen dat we gelijke betaling hebben voor mannen en vrouwen."

Van der Zee laat weten dat oorspronkelijk het idee was om het in 2023 rond te hebben, maar dat is dus al een jaar eerder gelukt. De directeur vrouwenvoetbal van de KNVB is echter van mening dat het alsnog te lang heeft geduurd. "Maar sommige processen hebben tijd nodig en het mooie is dat we met elkaar in gesprek zijn gebleven."

Wat Van der Zee betreft, is dit ook nog niet het eindpunt. "Onze oproep aan de UEFA en FIFA is dat de toernooipremies omhoog moeten. Het gaat al wel omhoog, maar echt te langzaam. In het tennis bijvoorbeeld is het prijzengeld voor mannen en vrouwen gelijk, dat kan in het voetbal ook."