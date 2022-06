Iconisch restaurant Hongkong gezonken bij wegslepen

Begin deze maand was op de aanlegplaats van het restaurant al een keukenboot van 30 meter omgeslagen. Achterstallig onderhoud zou daarbij een rol hebben gespeeld. Volgens de eigenaar was het restaurant zelf voor vertrek zeewaardig bevonden.

Het Jumbo werd vorige week weggehaald van de plek waar het al bijna een halve eeuw lag. Op weg naar een nieuwe bestemming ging het zondag mis op volle zee, heeft de eigenaar nu bekendgemaakt. Bij de Paracel-eilanden in de Zuid-Chinese Zee maakte het vaartuig water in slechte weersomstandigheden en kapseisde.

Het 80 meter lange Jumbo opende in 1976 en werd met zijn traditionele Chinese uiterlijk al snel een toeristische trekpleister. Onder meer koningin Elizabeth, president Carter en Tom Cruise hebben er gegeten. Filmmakers gebruikten het als decor, bijvoorbeeld voor de James Bond-film The Man with the Golden Gun.

In 2020 sloot het restaurant zijn deuren vanwege de coronapandemie. Vanwege de verdampte inkomsten werd uiteindelijk besloten dat het restaurant naar een andere plek zou worden gebracht. De locatie was nog niet bekendgemaakt.

Vorige week dinsdag werden de trossen losgegooid en werd het Jumbo onder grote publieke belangstelling door duwboten de haven uit geleid.