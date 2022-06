RIVM: helft mensen heeft drie maanden na coronabesmetting nog klachten

Drie maanden na besmetting met het coronavirus heeft vrijwel de helft van de mensen nog een of meer klachten. Vooral vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies komen voor. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van het LongCOVID-onderzoek van het RIVM.

Een derde van de mensen die besmet raakten, heeft drie maanden later nog last van vermoeidheid. Bij 16 procent kwam kortademigheid voor, 15 procent heeft nog last van concentratieproblemen en 13 procent heeft moeite met drukke omgevingen. Voor 12 procent van de mensen geldt dat ze na drie maanden nog minder goed ruiken.

Deze klachten komen onder ex-coronapatiënten anderhalf keer vaker voor dan bij mensen die andere luchtweginfecties hebben gehad.

Gevaccineerd

Uit het onderzoek blijkt ook dat volledig gevaccineerde mensen onder 65 jaar na drie maanden minder vaak problemen hebben met reuk en smaak. Voor andere klachten werd echter geen verschil gevonden tussen mensen die niet, deels of volledig gevaccineerd waren op het moment van besmetting.

Het RIVM kan niet veel zeggen over hoelang mensen na een coronabesmetting last houden van klachten. "We blijven deelnemers daarom langer volgen, in ieder geval een jaar of misschien wel twee jaar", zegt Tessa van der Maaden, projectleider van het LongCOVID-onderzoek bij het RIVM.

Ook wordt niet geregistreerd hoeveel Nederlanders lijden aan long covid, tegenwoordig ook wel post-covidsyndroom genoemd. Dat heeft onder meer te maken met het gebrek aan een eenduidige definitie van de aandoening.

Alfa- en deltavariant

Het onderzoek van het RIVM liep tussen mei en december 2021. Het gaat om mensen die besmet raakten met de alfavariant of de deltavariant van het virus.

"We hebben mensen gevolgd vanaf hun positieve coronatest. Ze moesten op dat moment een vragenlijst over hun gezondheid invullen en kregen daarna die vragenlijst iedere drie maanden opnieuw", zegt Van der Maaden. In totaal deden 14.572 mensen mee. Van hen hadden er 9166 een positieve test. Mensen zonder coronabesmetting vormden de controlegroep.

Het RIVM gaat de resultaten op den duur vergelijken met de gezondheidstoestand van mensen die besmet raakten met de omikronvariant.

Eerder spraken we Chiara. Net na het begin van de coronacrisis werd de ziek; ze had daar een jaar later nog last van: