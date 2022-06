Republikein roept op tot 'jacht' op gematigde Republikeinen

Facebook heeft een filmpje van een voormalig gouverneur van Missouri waarin hij 'jacht maakt' op partijgenoten offline gehaald. Eric Greitens, die begin augustus een Senaatszetel in de wacht hoopt te slepen, is in de video met een vuurwapen te zien. Samen met een andere gewapende mannen stormt hij zogenaamd een huis binnen waar een 'RINO' woont, een Republican In Name Only. Die term wordt onder aanhangers van voormalig president Trump gebruikt voor gematigde Republikeinen. "De RINO leeft van corruptie en wordt gekenmerkt door de strepen van lafheid", zegt Greitens, alvorens ze met flash-granaten en geweervuur het huis binnenvallen. Vervolgens roept hij mensen op om zich aan te sluiten bij de 'jacht'. Er geldt geen maximum en je vergunning verloopt niet totdat ons land gered is, spreekt Greitens. Ook verwijst hij naar 'MAGA', wat staat voor Trumps adagium Make America Great Again.

We are sick and tired of the Republicans in Name Only surrendering to Joe Biden & the radical Left.



Order your RINO Hunting Permit today! pic.twitter.com/XLMdJnAzSK — Eric Greitens (@EricGreitens) June 20, 2022

Facebook zegt dat de video in strijd is met de regels van het socialemediabedrijf ten aanzien van uitingen van geweld en opruiing. Op Twitter is het filmpje nog wel zichtbaar. Ook dat bedrijf zegt dat de beelden te ver gaan, maar vindt het "mogelijk in het algemeen belang" om ze beschikbaar te houden. Wel kan de post niet worden verspreid. Het Amerikaanse persbureau AP schrijft over de timing van de video. Afgelopen tijd is een nieuwe discussie losgebarsten over de wapenwetgeving. Er waren meerdere grote aanslagen met vuurwapens en bedreigingen van politici. In Wisconsin werd een gepensioneerde rechter doodgeschoten. De schutter, die zichzelf daarna doodschoot, had een lijst met daarop de namen van de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell, de gouverneur van Wisconsin Tony Evers en gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan. Zondag ontving de Republikein Adam Kinzinger uit Illinois een brief waarin gedreigd wordt hem, zijn vrouw en hun baby te executeren. Kinzinger is een van de twee Republikeinen die zitting heeft in een commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de gewelddadige bestorming van het Congres, op 6 januari vorig jaar.