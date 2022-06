Medaille Nobelprijswinnaar Moeratov geveild voor ruim 103 miljoen dollar

De medaille van de Russische Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. De koper bracht het bod telefonisch uit, toen de teller op ongeveer 17 miljoen dollar stond. Moeratov ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. Hij is oprichter en tot een paar jaar geleden hoofdredacteur van de Russische krant Novaya Gazeta. Moeratov was zelf bij de veiling en hield een toespraak. Hij schenkt de opbrengst aan Unicef, dat kinderen helpt die ontheemd zijn door de oorlog in Oekraïne. "We willen hun toekomst teruggeven", zei Moeratov eerder. 'Bij 17 miljoen kwam er een telefoontje' Woordvoerder Jacco Scheper van Heritage Auctions zegt dat het bod, 103.500.000 dollar, tot ongeloof bij de aanwezigen leidde. Hij vertelt dat de biedingen begonnen bij een kleine 800.000 dollar. "Vanaf een miljoen dollar ging het toen in stappen van honderdduizend dollar omhoog. Het ging best heel vlot en bij elke miljoen hoger klonk applaus in de zaal. Toen ergens rond de 17 miljoen kwam dat telefonisch bod van meer dan honderd miljoen dollar." Volgens Scheper bood de veilingmeester daarna nog de kans om eroverheen te gaan, maar dat bleek voor de aanwezigen een brug te ver. Wie de koper is en waar hij of zij vandaan komt, is niet duidelijk.

Moeratov Nobelprijs - AFP

Scheper noemt het bedrag ongekend. Hij wijst erop dat dergelijke bedragen slechts worden betaald voor topstukken van schilders als Rembrandt en Van Gogh. "De allerduurste munt die ooit is geveild is een 20-dollarstuk uit 1933, dat bracht 16 miljoen dollar op en dat was by far het record. Moeratov deelde in 2021 de Nobelprijs met de Filipijnse journalist Maria Ressa. Beiden hebben zich hard gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in hun land, benadrukte het Nobelcomité.

Moeratov (r) na het einde van de veiling - AFP