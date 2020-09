Matig Engeland komt goed weg bij IJsland na late strafschoppen

Engeland is de Nations League begonnen met een gelukkige 1-0 overwinning op IJsland. De matig spelende Engelsen, die vorig jaar in de halve finales van Nederland verloren, wonnen in Reykjavik dankzij een strafschop die werd benut door Raheem Sterling in de 91ste minuut.

Het scheelde weinig of IJsland had na de Engelse treffer al direct de gelijkmaker gemaakt. Maar Birkir Bjarnason liet na wat Sterling wel lukte: de middenvelder schoot de toegekende penalty over.

Voor die opwindende slotminuten viel er weinig te beleven in het Laugardalsvöllur-stadion, De IJslanders concentreerden zich. zoals wel vaker, op verdedigen.

Engeland speelde echter te slap om gevaar te stichten. Harry Kane zag al na zes minuten een doelpunt worden afgekeurd, maar verder liet de aanvaller zich weinig zien.

Twee rode kaarten

De Engelsen moesten na 71 minuten ook nog eens met tien man door na een rode kaart voor Kyle Walker (twee keer geel). IJsland profiteerde echter niet en hield vast aan de defensieve tactiek. Vlak voor tijd moest ook de IJslandse ploeg nog met tien man verder nadat Sverrir Ingi Ingason zijn tweede gele kaart, en dus rood, had gehad.

Komende dinsdag speelt Engeland tegen Denemarken zijn tweede groepswedstrijd. België-IJsland is dan de andere wedstrijd.