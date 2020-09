België op routine langs Denemarken, matig Engeland komt goed weg

Sterspeler Kevin De Bruyne ontbrak bij de Belgen, omdat hij voor de derde keer vader is geworden. De spelmaker maakte het heugelijke nieuws tijdens de wedstrijd bekend.

In de van beide kanten vlakke tweede helft zorgde Mertens in het slotkwartier voor de beslissing. De Napoli-aanvaller was in de rebound trefzeker met een volley.

Denemarken had het middenveld in handen, maar dat leidde niet tot heel veel gevaarlijke momenten. Christian Eriksen zag wel een fraai schot knap door doelman Simon Mignolet worden gekeerd.

De vroege goal van Denayer, die na negen minuten bij een corner aan de Deense aandacht ontsnapte, was voor rust een van de spaarzame hoogtepunten aan Belgische kant.

België heeft tegen Denemarken een winnende start van de Nations League beleefd. Jason Denayer en Dries Mertens waren in Kopenhagen beslissend voor de Rode Duivels: 0-2.

Engeland begon eerder op de dag de Nations League met een moeizame 1-0 overwinning op IJsland. De matig spelende Engelsen, die vorig jaar in de halve finales van Nederland verloren, wonnen in Reykjavik dankzij een strafschop die werd benut door Raheem Sterling in de 91ste minuut.

Het scheelde weinig of IJsland had na de Engelse treffer al direct de gelijkmaker gemaakt. Maar Birkir Bjarnason liet na wat Sterling wel lukte: de middenvelder schoot de toegekende penalty over.