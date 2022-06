Meer mensen willen weten wie hun spermadonor is, stijging van 30 procent

Er is een toename van mensen die informatie willen hebben over hun spermadonor. Vorig jaar kwamen 1415 verzoeken binnen bij de organisatie die erover gaat, de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB).

Dat is 30 procent meer dan het jaar ervoor. Ook is dit het hoogste aantal aanvragen in de afgelopen tien jaar, schrijft de stichting in haar jaarverslag.

In maart en december kwamen er opvallend veel aanvragen binnen. Dat heeft mogelijk te maken met media-aandacht. In deze maanden werd de documentaireserie Het zaad van Karbaat uitgezonden over dokter Jan Karbaat, die tientallen vrouwen zwanger maakte met behulp van zijn eigen sperma. Ook werd het tv-programma De reis van je genen uitgezonden.

Aanvraag gegevens

457 ouders vroegen fysieke en sociale gegevens aan van degene die hun kinderwens heeft vervuld. Dat is het hoogste aantal ooit. Verder werden 343 aanvragen gedaan naar persoons-identificerende donorgegevens van een behandeling van voor 1 juni 2004. Sinds 2004 moeten donorkinderen kunnen achterhalen wie hun biologische vader is. Voor die tijd konden mannen anoniem zaad doneren.

Bij fysieke en sociale donorgegevens gaat het om kenmerken zoals lengte, gewicht, beroep en persoonlijkheidskenmerken. Bij persoons-identificerende donorgegevens gaat het om naam, geboortedatum en woonplaats.

Klinieken die kunstmatig bevruchten met behulp van een donor moeten gegevens over de behandeling, de behandelde vrouw en de donor registreren bij de stichting.