EU dient Rusland van repliek: geen sprake van blokkade exclave Kaliningrad

Er is geen sprake van een blokkade van de Russische exclave Kaliningrad aan de Oostzee, zeggen Litouwen en de EU. Kaliningrad ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen en wordt normaal gesproken bevoorraad per spoor door Wit-Rusland en Litouwen.

Afgelopen weekend besloot Litouwen dat bepaalde Russische goederen niet meer vervoerd mogen worden via de spoorroute. De achtergrond van het Litouwse besluit is de sanctielijst die in EU-verband is afgesproken. Volgens Litouwen is het besluit een gevolg van het implementeren van die sancties.

Binnenkort worden ook andere goederen toegevoegd aan de lijst van goederen die zijn verbannen van het Litouwse spoor. In juli is het afgelopen met het vervoer van beton en alcohol, in augustus is het de beurt aan kolen en vanaf december ook olie. Volgens de gouverneur van de regio gaat het om 50 procent van de goederen die Kaliningrad normaal gesproken ontvangt per spoor.

De spoorroute van Rusland naar de exclave Kaliningrad: