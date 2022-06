Gevlucht uit Oekraïne tekent Neres voor vijf jaar bij Schmidts Benfica

Gevlucht voor de oorlog in Oekraïne, strijkt David Neres neer in Portugal. De 25-jarige Braziliaan speelt komend seizoen voor Benfica. De oud-Ajacied tekent bij de ploeg uit Lissabon tot medio 2027.

Neres is de eerste grote aanwinst voor de nieuwe hoofdtrainer van de Portugese club, Roger Schmidt, die onlangs PSV verliet. Benfica heeft na het vertrek van superspits Darwin flink wat geld te besteden. De Uruguayaan werd voor 75 miljoen euro verkocht aan Liverpool.

Gevlucht uit Donetsk

Neres, die sinds 2017 voor Ajax speelde, verliet Amsterdam begin januari 2022 voor 12 miljoen euro voor de Oekraïense club Sjachtar Donetsk. Daar tekende hij voor vier jaar. Maar toen ruim een maand later Rusland het land binnenviel, werden alle sportcompetities stilgelegd.

Braziliaanse voetballers van Dynamo Kiev en Sjachtar Donetsk, onder wie Neres, smeekten vervolgens in een videoboodschap om hulp. Drie dagen later waren de voetballers al in veiligheid gebracht door de Roemeense grens over te steken en werd Neres herenigd met zijn vriendin.

In de zoektocht naar een nieuwe club is de zevenvoudig Braziliaans international nu uitgekomen in Lissabon.