Auto's op ring Amsterdam met stenen bekogeld vanaf flatgebouw

Automobilisten zijn gisteren met stenen bekogeld op een afrit van de A10 in Amsterdam. De politie vermoedt dat jongeren stenen hebben gegooid vanaf het dak van een flat.

AT5 sprak met twee mensen die schade hebben aan hun auto. Bij één bestuurder ging een steen door de achterruit. "Het glas lag overal, zelfs tot aan het dashboardkasje", aldus de vrouw.

Er raakte niemand gewond. De politie noemt het een "extreem gevaarlijke situatie" en zoekt nog naar ooggetuigen. De politie bevestigt dat er vaker overlast wordt gemeld van hangjongeren bij de flat. Zondag kregen ook een paar tieners een boete voor rondhangen in een portiek. Het is niet duidelijk of zij met stenen hebben gegooid.