Zeker 132 doden bij reeks aanslagen door islamitische extremisten in Mali

Bij meerdere aanslagen op enkele dorpen in Centraal-Mali zijn afgelopen weekend zeker 132 doden gevallen. Dat zegt de Malinese regering. Ook kwam er bij een ander incident een VN-militair om het leven.

Mali wijst met de vinger naar islamitische militanten. Volgens de regering zit de extremistische groepering Katiba Macina achter de aanvallen. Die beweging werkt onder meer samen met de Noord-Afrikaanse afdeling van al-Qaida.

De laatste tijd neemt het geweld in Mali toe. Sinds er in 2021 na een coup een militaire regering aan de macht kwam, is de verhouding tussen Mali en het Westen verslechterd. Dat heeft ook te maken met de aanwezigheid van Russische huurlingen. Mali doet zaken met de omstreden Russische Wagner Group.

Dodelijkste VN-missie

Frankrijk kondigde in april aan in een aantal maanden tijd z'n troepen terug te trekken. De VN en de EU blijven vooralsnog wel in Mali actief. De VN-vredesmissie is vanaf 2013 actief in het land. Met 270 gesneuvelde blauwhelmen is het de dodelijkste VN-missie.

Sinds het begin van het jaar zijn er al honderden burgerdoden gevallen in Mali, met name centraal en in het noorden. Die komen volgens VN-vredesmissie Minusma niet allemaal door jihadisten. Ook het Malinese leger heeft burgerdoden op het geweten.