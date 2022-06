Waterpolosters rollen Argentinië op: alle speelsters schieten raak in 29-6 zege

De Nederlandse waterpolosters zijn de wereldkampioenschappen in Hongarije begonnen met een eclatante overwinning op Argentinië. In het eerste van drie groepsduels scoorden, op de keepers na, alle elf de speelsters.

Ten opzichte van de Olympische Spelen van afgelopen zomer is de selectie van Oranje aardig verjongd. Sabrina van der Sloot is de enige dertiger in de ploeg van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis, die het stokje overnam van Arno Havenga.

De aanloop naar het toernooi verliep niet vlekkeloos. Bente Rogge testte positief op corona en enkele andere speelsters bleken 'vals-positief'.