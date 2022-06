Amerikaanse steden in conservatieve staten proberen effecten strenge abortuswetten te dempen

Norma McCorvey vocht in de jaren 60-70 van de vorige eeuw onder de schuilnaam Jane Roe in de rechtbank in Texas voor het recht op abortus. Haar rechtszaak tegen openbaar aanklager Henry Wade groeit uit tot een van de beroemdste uitspraken in de geschiedenis: Roe v. Wade. Samen met haar advocaten kreeg McCorvey het voor elkaar om op federaal niveau abortus legaal te maken. Met een meerderheid van 7-2 besloot het Hooggerechtshof in 1973 dat vrouwen recht hebben op een abortus, op basis van het veertiende amendement van de grondwet, waarin de persoonlijke rechten van de Amerikaanse burgers zijn vastgelegd.

De nieuwe wet in Texas maakt vrijwel volledig een eind aan het recht op abortus in de staat. Vorig jaar al slaagde Texas als eerste staat erin het recht op abortus vergaand te beperken, via de "Texas Hartbeat Act", die door het Hooggerechtshof werd getolereerd. Volgens deze wet is abortus verboden als er een hartslag van de foetus kan worden aangetoond, meestal na zes weken zwangerschap. Dat wordt nu teruggebracht naar week nul. Ondergaat een vrouw van 17 jaar of ouder abortus in Texas dan kan zij voor 99 jaar de cel in en een boete krijgen van tienduizend dollar.

"Dat is een onacceptabele, verschrikkelijk heftige straf," zegt José Vela, wethouder in Austin. Hij werkt hard aan een richtlijn om vrouwen te beschermen tegen de nieuwe Texaanse wet. "Wij willen absoluut geen abortus database; geen abortus taskforce of iets wat daar op lijkt in Austin. Abortus moet de laagste prioriteit worden, er is al genoeg criminaliteit."

Tegenstanders van abortus vinden het idee van Vela wetteloos. "Je geeft een compleet verkeerd signaal af aan je bewoners door een groep van serieuze misdrijven uit te sluiten van mogelijke vervolging", legt Joe Pojman van Texas Alliance for Life uit. Die organisatie vecht voor het recht van het ongeboren kind en is blij met de strengere abortuswet. "Niet alleen wij zijn blij met die wet. De volksvertegenwoordiging van Texas heeft de abortuswet aangenomen. De inwoners van de staat willen dus dat het leven van een ongeboren kind beschermd wordt. Er is al zoveel criminaliteit in de stad dat we juist dit soort zware misdrijven moeten aanpakken."

Austin staat niet alleen

Dagelijks hangt wethouder José Vela aan de lijn met collega's uit andere Amerikaanse steden die ook het hoofd willen bieden aan strenge abortuswetten. "We weten dat er in Atlanta al regelgeving aangedragen is die lijkt op de onze. Noem een staat waar er strenge wetten komen en daar wordt in steden gewerkt aan regelgeving om vrouwen te beschermen. We staan ook in Texas gelukkig niet alleen. Wethouders in Dallas, Houston en San Antonio vechten mee."

Het vooruitzicht dat je als vrouw urenlang moet reizen om een abortus te ondergaan zorgt voor veel angst. De progressieve steden in de VS willen die vrouwen een sprankje hoop geven door het signaal af te geven: "wij gaan jullie beschermen".