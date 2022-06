Ontpolderen van Hedwigepolder mag worden hervat, pfas vormt geen risico

De graafwerkzaamheden aan de zeedijk kunnen daarom worden hervat. Volgens de huidige planning keren eb en vloed eind september of begin oktober 2022 terug in de Hedwigepolder.

Ontpolderen?

De ontpoldering van de Hedwigepolder, op de grens met Vlaanderen, is een langslepende kwestie. Sinds het aanvankelijke besluit in 2005, is er veel verzet tegen het onder water zetten van landbouwgrond. Na veel gesteggel is besloten de polder onder water te zetten. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen, maar de zeedijk is nog niet doorgestoken.

De Kamer had het kabinet vorige maand opgeroepen om de dijk pas door te steken als er meer duidelijk is over de vervuiling van de Westerschelde door pfas. Chemiebedrijf 3M heeft jarenlang pfas geloosd bij het Belgische Zwijndrecht, in de buurt van Antwerpen. Via de Schelde is het in de Westerschelde terechtgekomen. Veel Zeeuwen zijn bezorgd dat er vervuild water de polder wordt binnengelaten.