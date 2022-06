Griekspoor vloert 40-jarige grasspecialist Lopez op 'thuistoernooi' Mallorca

Tallon Griekspoor is op het grastoernooi van Mallorca doorgedrongen tot de achtste finales. De Nederlander versloeg de Spanjaard Feliciano López in twee sets, die beide met een tiebreak werden beslist: 7-6 (3), 7-6 (3).

De 40-jarige grasspecialist, die vier van z'n zeven titels op gras veroverde maar inmiddels nummer 214 van de wereld is, was in de eerste set de betere speler en kreeg als enige een breekpunt. Maar Griekspoor werkte dat weg en sloeg in de tiebreak met een prachtige return direct toe. Dat voordeel gaf Griekspoor niet meer weg.

Beide spelers misten in de tweede set die ook gelijk op ging, twee breekpunten. In de tiebreak van de tweede set plaatste Griekspoor wel een mini-break en dat bleek uiteindelijk genoeg voor de winst.

'Voelt als thuistoernooi'

Bij Lopez namen de frustraties toe naarmate het verlies dichterbij kwam. Na een onnodige fout, waardoor Griekspoor op 5-3 kwam, sloeg de Spanjaard met zijn racket op het net. Griekspoor kwam op matchpoint met een ace en op het beslissende punt sloeg López in het net.

"Een zware wedstrijd om te starten hier in Mallorca", zei Griekspoor. De nummer 54 van de wereld prees na afloop zijn tegenstander en de carrière die López heeft gehad op gras. López bereikte driemaal de kwartfinale op Wimbledon en was ooit de nummer 12 van de wereld.

Griekspoor voelt zich prettig op het Spaanse eiland. "Het voelt als een thuistoernooi, een van mijn coaches woont hier." In de achtste finale wacht woensdag Alex Molcan uit Slowakije. Botic van de Zandschulp is ook op Mallorca. De Nederlandse nummer 26 van de wereld komt dinsdag in actie tegen Marcos Giron uit de Verenigde Staten.