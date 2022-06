Zwemster Toussaint grijpt naast WK-medaille op 100 meter rugslag

In Boedapest had de rugslagspecialiste zich voor de finale geplaatst met de vierde tijd. Ze gold dus niet als topfavoriete, maar ze kwam maandagavond sterk uit het startblok. Smith en de Canadese Kylie Masse waren dat ook en hadden bij het keerpunt al een flinke voorsprong te pakken.

Het was voor het eerst in haar carrière dat Toussaint zich had geplaatst voor de finale op de 100 meter rugslag bij de WK langebaan. Bij de wereldkampioenschappen kortebaan streed ze vorig jaar al om de medailles, maar toen tikte ze als vierde aan.

Kira Toussaint heeft naast de medailles gegrepen in haar eerste finale bij de WK zwemmen in Boedapest. In de finale van de 100 meter rugslag tikte ze aan als zesde. De Amerikaanse Regan Smith werd wereldkampioen.

"Ik vond het zo gaaf om hier te staan", glundert Toussaint na haar race. "Tuurlijk had ik harder willen zwemmen, maar ik heb er gewoon heel erg van genoten. Dit was voor mij een oefenwedstrijd en het is al veel beter gegaan dan ik had verwacht. Ik ben een blij mens."

Geen finaleplaats Corbeau en Steenbergen

Caspar Corbeau is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. De in Californië geboren Nederlandse zwemmer werd twaalfde in de halve finales met een tijd van 27,44 seconden.