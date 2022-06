Met een paar andere accenten begint Van Nistelrooij aan avontuur bij PSV

Hij wilde het eerst eigenlijk niet, later toch wel. Ruud van Nistelrooij stond maandag voor het eerst op de velden van De Herdgang als de nieuwe trainer van PSV. Een bijzondere dag. "Op dit moment weet je: vandaag zijn we begonnen en over vijf weken moet het gebeuren."

Bekerwinnaar PSV speelt op zaterdag 30 juli om de Johan Cruijff Schaal tegen landskampioen Ajax. Een paar dagen later, op 2 of 3 augustus, is de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League.

Het wordt de eerste test voor het vernieuwde PSV en meteen een belangrijke. Maar zoals voor bijna elke trainer is het ook voor Van Nistelrooij, zo half juni, nog maar de vraag welke spelers hij tegen die tijd nog tot zijn beschikking heeft.

Nieuwe eerste keeper

Op de persconferentie kon de kersverse trainer in ieder geval de komst van doelman Walter Benítez aankondigen. De 29-jarige doelman komt transfervrij over van het Franse club OGC Nice. Benítez is al in Eindhoven, waar hij de medische keuring ondergaat.

"Karakter, prof en winnaar, dat zijn drie woorden die op hem van toepassing zijn", zei Van Nistelrooij.

Ook de ervaren Boy Waterman (38) is door de Eindhovenaren aangetrokken, als derde keeper. Benítez wordt, zo zei van Nistelrooij, de nieuwe eerste doelman, voor Joël Drommel.