Israëlische kabinet gevallen, buitenlandminister tijdelijk nieuwe premier

Het kabinet in Israël is gevallen. De Israëlische premier Naftali Bennett en buitenlandminister Yair Lapid hebben op een persconferentie gezegd dat ze ermee stoppen. Het parlement, de Knesset, moet er nog over stemmen en zal daarna worden ontbonden.

Dit betekent dat kiezers voor de vijfde keer in 3,5 jaar naar de stembus moeten. Waarschijnlijk komen er eind oktober nieuwe verkiezingen.

Lapid neemt tijdelijk de positie van Bennett over als premier totdat nieuwe verkiezingen worden gehouden. Het was de afspraak dat Lapid halverwege de kabinetstermijn het premierschap over zou nemen van Bennett, maar die wisseling komt nu veel eerder dan gepland.

Het kabinet kwam nog geen jaar geleden tot stand. In april raakte het kabinet zijn meerderheid kwijt nadat een parlementariër uit de partij van Bennett naar de partij van Benjamin Netanyahu, de vorige premier, was overgelopen. Het parlementslid zegde de steun op vanwege een religieus conflict met de minister van Volksgezondheid over de joodse feestdag Pesach.

Ook speelt een rol dat de acht regeringspartijen het over veel kwesties niet eens kunnen worden. Een van de onoplosbare kwesties is die van de rechten van Israëlische kolonisten in bezet Palestijns gebied.