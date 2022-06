Balsamo rapste in sprintje bergop, leiderstrui in Zwitserland blijft voor Faulkner

Wereldkampioene Elisa Balsamo heeft de derde etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen gewonnen. Op het laatste klimmetje was de Trek-renster in de sprint net sneller dan de Frans kampioene Évita Muzic (FDJ). Lianne Lippert (Team DSM) kwam als derde binnen, terwijl ze in de laatste kilometers nog lelijk onderuit ging.

De gele leiderstrui blijft om de schouders van de Amerikaanse Kristen Faulkner (BikeExchange). Lucinda Brand - die zondag in de rommelig verlopen tijdrit de leiding in het klassement verspeelde - kwam in Faulkners wiel over de streep in Chur. De beste Nederlandse van de dag was Pauliena Rooijakkers (SRAM), op plek acht.

Brand en Kraak in de aanval

De zwaarste opgave voor het peloton lag maandag in de 142 kilometer lange etappe al na dertig kilometer. Op en na de Stossstrasse, een klim van 7.4 kilometer à 6.5 procent naar Gais, dunde het peloton flink uit. Zo'n veertig rensters bleven over.

Vervolgens sprongen Brand (tweede in klassement), Jolanda Neff (zesde in klassement), Floortje Mackaij (achtste in klassement) en Ronja Blöchlinger. Een groepje dat geletruidrager Faulkner niet kon laten gaan. De renster uit Alaska hielp zelf mee op kop van het peloton om de vluchters terug te halen.

Op 60 kilometer van de streep kwam alles weer bijeen. Genoeg tijd om een vlucht op te zetten, dachten Amber Kraak (Jumbo-Visma), Sina Frei (Swiss Cycling) en Stine Borgli (FDJ). Het trio kreeg uiteindelijk 1,5e minuut.