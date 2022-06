Meer dan 500 patiënten met corona in Nederlandse ziekenhuizen

De start van een nieuwe golf coronagevallen begint zich langzaamaan ook te vertalen in een hogere bezetting in de ziekenhuizen. Vandaag liggen er in totaal 550 patiënten met corona in Nederlandse ziekenhuizen, 22 van hen liggen op de IC.

Daarmee is de ziekenhuisbezetting terug op het niveau van eind mei. Sinds een paar weken stijgt het aantal vastgestelde coronagevallen weer en sinds een week ook de bezetting in de ziekenhuizen. Er liggen nu zo'n 50 procent meer patiënten met corona in het ziekenhuis dan vorige week.

De stijging is vooralsnog niet zichtbaar op de IC. Het aantal coronapatiënten daar schommelt sinds begin juni tussen de 20 en 30 patiënten.

Zomergolf

Het RIVM stelde vorige week vast dat er een zomerse golf van coronabesmettingen op komst is. Dat heeft onder meer te maken met de opkomst van twee nieuwe subvarianten van omikron, die de opgebouwde immuniteit makkelijker lijken te omzeilen. Ze lijken evenwel niet ziekmakender dan de eerste omikronvariant.

Een inschatting van hoe groot de golf zal worden en hoe die zich vertaalt in het aantal ziekenhuisopnames, durfde het RIVM vorige week nog niet te maken.