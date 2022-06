Gemeente Barneveld geeft toestemming voor landelijk boerenprotest

Het landelijke boerenprotest dat voor woensdag gepland staat in Barneveld mag van burgemeester Jan Luteijn doorgaan. Volgens de gemeente voldoet de organisatie van het protest aan de gestelde voorwaarden en is er geen grond waarop de demonstratie verboden kan worden.

Wel spreekt de burgemeester zijn zorgen uit over de impact van protesten in de gemeente. "Onze lokale infrastructuur is beperkt en de kans bestaat dat een groot gebied vast komt te staan", zegt de burgemeester.

Vorige week kondigden organisaties een grootschalige boerenactie aan tegen de stikstofmaatregelen, die moet plaatsvinden in het buitengebied van Stroe, dat naast Barneveld ligt. De gemeente heeft voorwaarden gesteld aan het aantal personen en voertuigen, de duur van het protest, de verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen.

De boeren willen met tractoren en auto's naar de demonstratie komen. Volgens de gemeente Barneveld is de kans groot dat wegen in het midden van het land "volledig dicht" zullen raken. De gemeente adviseert inwoners om thuis te blijven en niet de weg op te gaan als dit niet strikt noodzakelijk is.

Grootschalig protest

Eerder was al duidelijk dat er te weinig draagvlak is voor een protestactie in Den Haag. Er is door organisaties bewust gekozen voor Barneveld, dat in de Gelderse Vallei ligt, omdat de stikstofplannen daar de meeste impact hebben. Die organisaties hebben dit weekend aan mogelijke deelnemers laten weten dat het een "vreedzame demonstratie" moet worden. Zo is het gebruik van alcohol verboden.

Naar verwachting wordt de actie in Barneveld deze week drie tot vier keer zo groot als het protest van 1 oktober 2019, toen duizenden boeren zich verzamelden op het Malieveld in Den Haag. Er wordt nu rekening gehouden met 20.000 tot 30.000 boeren.