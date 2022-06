Roebel, referendum en repressie: zo wordt Zuid-Oekraïne gerussificeerd

"Zolang de weerstand groot is en het Oekraïense leger met een tegenoffensief bezig is, zullen in ieder geval de referendumplannen worden uitgesteld", vermoedt Alisa Joertsjenko, onderzoeksjournalist bij de Oekraïense site Bihus . "Het voornemen is nu een referendum in de herfst."

De russificatie van de regio's gebeurt op verschillende manieren. Allereerst via het lokale bestuur, dat kort na de verovering werd vervangen door pro-Russische collaborerende Oekraïners. Zo heeft een bankier die is aangesteld als burgemeester van Cherson nauwe banden met de Russische geheime diensten, ontdekte Joertsjenko. Een pro-Russische oud-burgemeester van Cherson is benoemd tot gouverneur.

"Deze mannen zijn slechts de façade van een degelijk bestuur", oordeelt Joertsjenko. "De daadwerkelijke macht ligt bij de Russische FSB." Wie in de regio Zaporizja formeel de scepter zwaait, is zelfs een raadsel, zegt de journalist. "De decreten worden ondertekend met 'de militaire commandant', die '122' wordt genoemd. Niemand weet wie het is."

Verdwijningen en martelingen

In het begin van de bezetting gingen in Cherson, Melitopol en Berdjansk dagelijks menigtes de straat op, maar later werden zulke protesten hard neergeslagen. De repressie is groot, vertelt een Nederlander in de regio Cherson die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. "De terreur wordt steeds groter, het is een schroef die steeds verder wordt aangedraaid. Iedereen die maar een beetje de schijn tegen heeft, wordt opgepakt en gemarteld. Verdwijningen zijn aan de orde van de dag."

Door de repressie is het leven psychologisch zwaar, zegt Joertsjenko. Dat beaamt de Nederlander: "Het voelt alsof ik in een Tweede Wereldoorlogboek van Jan Terlouw of K. Norel zit."

Toch is er nog steeds veel verzet, zegt hij. "Denk aan graffiti, posters of geel-blauwe ballonnen en lintjes om bomen. Ook wordt weleens op een luidsprekertje met bluetooth het Oekraïense volkslied afgespeeld. Ze plakken er dan draden en een klokje op, zodat het op een bom lijkt die niemand durft op te ruimen." Ook zijn er meldingen van partizanenaanslagen, maar die zijn niet te verifiëren.