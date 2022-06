Kabinet laat kolencentrales harder draaien, om 17.30 uur persconferentie

Het kabinet laat kolencentrales de komende tijd weer harder draaien. Bronnen in Den Haag bevestigen dat het kabinet hiervoor kiest om te voorkomen dat huishoudens deze winter in de kou komen te zitten. Minister Jetten voor Klimaat en Energie zal op een persconferentie om 17.30 uur meer bekendmaken. Door de centrales harder te laten draaien wordt er minder aardgas gebruikt.

De persconferentie gaat straks ook over wat er met het Groningse gas gebeurt. Eerder zei staatssecretaris Vijlbrief in debatten en ook vanmorgen in het NRC dat de kraan in Groningen alleen extra opengaat als de veiligheid in het geding is. Bijvoorbeeld als in ons land of in buurlanden de energievoorziening in zieken- en verzorgingshuizen in het nauw komt, zou Groningen voor het kabinet een optie zijn.