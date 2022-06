Springruiter Bles, winnaar van NK-zilver, betrapt op verboden middel

Springruiter Bart Bles is betrapt op het gebruik van een verboden middel, zo meldt de hippische sportbond KNHS. Bles testte in april positief bij de NK in Deurne, waar hij achter Willem Greve met El Rocco zilver veroverde.

Bles is per direct geschorst, ook moet hij zijn NK-medaille inleveren. Die schuift door naar Sanne Thijssen die op haar beurt het brons aan Jur Vrieling overdraagt.

"Ik heb me laten meeslepen op een avond uit", reageert Bles. "Ongelooflijk stom en ik heb er vreselijk veel spijt van. Ik laat hiermee het hele team enorm in de steek, het had nooit mogen gebeuren."

Om welk verboden middel het gaat, werd niet bekendgemaakt.