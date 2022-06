'No Satisfaction' voor Stones-fans in Bern: afgelast concert gaat niet door

The Rolling Stones hebben geen inhaaldatum kunnen vinden voor het concert in het Zwitserse Bern dat vorige week werd afgezegd. De band zegde toen twee concerten af, in Bern en in Amsterdam, nadat frontman Mick Jagger (78) positief was getest op het coronavirus.

Nederlandse Stones-fans hebben meer geluk gehad dan de Zwitserse. Voor het concert in de Johan Cruijff Arena is afgelopen woensdag al een nieuwe datum aangekondigd: 7 juli. Kaartjes voor het afgezegde concert in Amsterdam blijven daarvoor geldig.

Ook voor de show in Bern werd naar een nieuwe datum gezocht. Op Twitter meldt de band dat dit niet gelukt is. "De concertorganisatoren hebben hard gezocht naar een alternatieve datum of een locatie, maar dit bleek helaas niet mogelijk." Iedereen met een kaartje krijgt het geld terug.

Jagger is inmiddels weer hersteld van corona, laat de band weten. Alle volgende concerten gaan gewoon door zoals gepland.