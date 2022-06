Nog geen duidelijkheid over geschrapte vluchten Schiphol

De kans is klein dat reizigers deze week al meer informatie krijgen over geschrapte vluchten bij Schiphol. De 'slotcoördinator', die bepaalt welke vluchten worden geschrapt, zal luchtvaartmaatschappijen deze week informeren.

De maatschappijen en reisorganisaties verwachten dat ze in de loop van deze en volgende week reizigers op individueel niveau kunnen informeren over hun vliegreis.

"Ik weet nog helemaal niets over de geschrapte vluchten", zegt een woordvoerder van Transavia. "We krijgen in de loop van deze week antwoord over welke vluchten worden geschrapt. Daarna gaan we puzzelen om zoveel mogelijk reizen nog te laten doorgaan." Pas daarna zegt Transavia klanten te kunnen informeren. Bij TUI Airlines klinkt dezelfde boodschap.

Vluchten al verplaatst

Corendon Dutch Airlines heeft al 150 vluchten verplaatst van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. "Dat is zo'n 25 procent van onze vluchten. Dat deden we al voor er duidelijkheid was over de schrappingen. Of dat genoeg is moet nog blijken", laat een woordvoerder weten.

Ook reisorganisaties Sunweb en D-reizen/PrijsVrij hebben nog geen duidelijkheid. Zij hopen deze week duidelijkheid te krijgen. Als die duidelijkheid er komt verwacht Sunweb volgende week klanten die reeds hebben geboekt te kunnen informeren over hun reis en mogelijke alternatieven. De reisaanbieder zal dan ook het aanbod op de website aanpassen aan de beperkingen.

Amateurisme

De Consumentenbond volgt nauwlettend de stand van zaken bij Schiphol. "Wij vinden dat er snel duidelijkheid moet komen voor consumenten, zodat zij weten waar ze aan toe zijn", zegt een woordvoerder. "Vluchten worden maanden van tevoren gepland. Dat er op het laatste moment voor vertrek nog zoveel onduidelijkheid heerst, vinden wij een knap staaltje amateurisme."

De consumentenvereniging verwacht dat veel reizigers de dupe zullen worden. Daarom kondigde de bond vorige week al aan te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Schiphol aansprakelijk te stellen voor de kosten die consumenten moeten gaan maken. "Wij vinden niet dat reizigers het slachtoffer moeten worden van slecht beleid bij de luchthaven."

Ook de reissector bereidt een stap naar de rechter voor. Brancheorganisatie ANVR wil dat Schiphol de schade door de chaos op de luchthaven deze zomer gaat vergoeden.