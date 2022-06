Tesla's maanden niet welkom in Chinese kustregio waar partijtop bijeenkomt

De Tesla-fabriek in Shanghai produceerde vorig jaar ongeveer de helft van de ruim 900.000 wereldwijd geleverde Tesla's. Door de zeer strenge coronamaatregelen in Shanghai worden dat er dit jaar waarschijnlijk minder. De fabriek lag 22 dagen stil door de lockdown in de Chinese miljoenenstad.

Voertuigen van automaker Tesla zijn vanaf 1 juli voor zeker twee maanden niet meer welkom in het Chinese kustgebied Beidaihe. In die regio wordt de jaarlijkse zomerbijeenkomst gehouden voor hooggeplaatste functionarissen van de Chinese overheid.

Correspondent Eva Rammeloo in China:

Tesla is superpopulair in China. Het merk rijdt hier heel veel rond en dertig procent van de omzet van Tesla komt hier vandaan. De auto is ook populair omdat de voertuigen in China geproduceerd worden en er daarom geen importbelasting gerekend wordt.

Maar over die gegevens is al langer gedoe. Het is een Chinese regel dat alle in China gegenereerde informatie in China moet worden opgeslagen. Daar voldoet Tesla dus aan. Maar de regering is bang dat er toch info doorgesluisd wordt naar de VS. Dat duidt ook op onzekerheid van de Chinese autoriteiten over de complexiteit van de techniek van de Tesla.