Lichamen gevonden in zoektocht naar inzittenden neergestort vliegtuigje Rotterdam

Het lichaam van de piloot van het Noorse vliegtuigje dat zondag 5 juni neerstortte is gevonden. De politie meldt dat het stoffelijk overschot van de 58-jarige Noor vrijdag werd aangetroffen in het Calandkanaal, in de haven van Rotterdam. Zijn familie heeft hem herkend.

Vermoedelijk is ook het lichaam gevonden van de andere inzittende, de 15-jarige zoon van de piloot. Dat gebeurde gisteren bij dezelfde plek. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de definitieve identiteit van de jongen, meldt de regionale zender Rijnmond.

Het vliegtuigje stortte begin deze maand neer nabij de haven van Rotterdam en was onderweg van Duitsland naar Frankrijk. De advocaat van de familie bevestigde eerder vandaag aan Noorse media dat er lichamen uit het water waren gehaald.

Brokstukken gevonden

Direct na de crash van het vliegtuigje werd het Calandkanaal in de haven van Rotterdam door verschillende hulpdiensten uitgekamd. Van het vliegtuigje zijn meerdere brokstukken teruggevonden.

Duikteams van de brandweer, de Kustwacht, de Zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam zochten mee met gespecialiseerde apparatuur. Ook werden een onderwaterdrone en een helikopter ingezet, maar regen, stroming en de diepte van het water maakten de zoektocht moeilijk.

De oorzaak van de crash is nog onbekend. De hulpdiensten gaan uit van een noodlottig ongeval.