België geeft tand van vermoorde Congolees Lumumba aan familie

Het Openbaar Ministerie in België heeft een tand van Patrice Lumumba teruggegeven aan zijn familie. Het is naar verluidt het enige wat nog over is van de Congolese onafhankelijkheidsstrijder. Zekerheid daarover is er niet. Er kan geen dna-test worden gedaan, omdat de tand daarbij verloren zal gaan.

De huidige Democratische Republiek Congo was een kolonie van België tot 1960. In dat jaar won Lumumba de verkiezingen en hij werd de eerste premier van de nieuwe staat. Op de dag van de onafhankelijkheid keerde hij zich in het bijzijn van de Belgische koning Boudewijn in een scherpe toespraak tegen het voormalige moederland.

In Congo brak vrijwel direct een machtsstrijd uit, waarbij België ook betrokken was. Lumumba's regering kwam ten val en werd onder huisarrest geplaatst. In januari 1961 werden hij en twee medestanders vermoord na te zijn gefolterd. Zijn lichaam werd in zuur opgelost.