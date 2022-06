'Stikstofuitstoot grote bedrijven nam toe, meerdere vergunningen niet op orde'

De stikstofuitstoot van tientallen vervuilende bedrijven is in de periode 2018-2019 gestegen in plaats van gedaald, en soms gebeurde dat zonder de vereiste vergunningen. Dat meldt het journalistieke programma Pointer van KRO-NCRV op basis van de meest recente cijfers van het RIVM.

Bij de drie snelste stijgers is volgens het programma sprake van "een discutabele situatie". De energiecentrale Rijnmond Energie in Rotterdam was de grootste stijger en stootte in 2019 369 ton méér stikstofoxiden uit in vergelijking met 2018. In dat jaar stootte de centrale in totaal 442 ton stikstofoxiden uit.

Ook blijkt volgens Pointer dat de centrale geen vergunning heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming, en dat is wel nodig.

Wat is stikstof en waarom is de uitstoot ervan een hot topic geworden in Nederland? Een uitleg: