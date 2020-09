Realistische Verstappen: 'Auto van 2019 was kennelijk zo slecht nog niet'

"In de race zal het dichter bij elkaar liggen dan normaal. Pérez en Sainz zijn dus tegenstanders, dat wordt een gevecht", keek Verstappen vooruit naar zondag. "Kijk ook hoe dicht Alpha Tauri (het tweede team van Red Bull, red.) op ons zit. Dat zegt alles. Pierre Gasly zit drie tienden achter me, dan weet ik genoeg."

Het was voor Verstappen een wrange constatering dat de andere teams terrein aan het winnen zijn op Red Bull. Zo eindigden Carlos Sainz (McLaren) en Sergio Pérez (Racing Point) in de kwalificatie nog voor de Nederlander.

De huidige nummer twee van het WK-klassement, op ruime achterstand van koploper Lewis Hamilton, zag op Monza dat Mercedes andermaal een klasse apart was.

Max Verstappen heeft na zijn vijfde kwalificatietijd voor de Grand Prix van Italië weinig positieve woorden over de competitieve staat van zijn Red Bull-wagen. "Bij nader inzien was de auto van 2019 kennelijk zo slecht nog niet", aldus de Limburger.

Volgens Verstappen is het momenteel moeilijk om volledig op zijn RB16 te kunnen vertrouwen. "Het is geen goed weekend voor ons. Vanaf de vrije trainingen gaat het al niet lekker. Weinig grip en te weinig snelheid."

"Ik heb allerlei afstellingen geprobeerd, maar het leverde steeds dezelfde rondetijd op. Dus de auto is gewoon niet goed genoeg hier. Dan houdt het op", aldus Verstappen.

De wereldtitel is voor de Nederlander inmiddels een utopie en hij wil nu vooral het seizoen zo goed mogelijk afmaken. "Ik heb dit jaar geen moment het gevoel gehad dat ik voor de titel vecht. Ik word vast en zeker derde, maar dat ik tweede sta, is al verrassend."

De Grand Prix van Italië start zondag om 15.10 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.