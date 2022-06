Steenbergen en Corbeau naar halve finales op WK zwemmen in Boedapest

Marrit Steenbergen heeft zich op de WK zwemmen geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vrije slag. Caspar Corbeau presteerde hetzelfde bij de mannen, maar dan op de 50 meter schoolslag.

De 22-jarige Steenbergen tikte na 1.58,33 als derde aan in haar serie, waarmee ze in totaal de dertiende tijd noteerde. Yang Junxean ging als snelste door naar de laatste zestien. De Chinese finishte in 1.56,58.

Steenbergen, die eerder net de finale op de 200 meter wisselslag misliep, was de enige Nederlandse zwemster die op de tweede dag van de WK in de ochtend in het water kwam.