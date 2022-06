Mink K. door Libanon uitgeleverd aan Nederland

Libanon heeft drugscrimineel Mink K. en zijn schoonzoon Najim Z. uitgeleverd aan Nederland. Zaterdag zijn de twee drugsverdachten overgevlogen naar ons land.

De mannen van 60 en 41 jaar zijn met een defensievliegtuig opgehaald en onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee naar Nederland overgebracht, meldt het Openbaar Ministerie.

Vermiste lading drugs

Mink K. werd begin april opgepakt. Het OM vermoedt dat hij betrokken was bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020. "Deze zending raakte vermist en werd uiteindelijk in oktober 2020 in beslag genomen in een supermarkt in Duitsland."

Z. wordt in verband gebracht met zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept.

Het duo kwam in het vizier van het OM door onderschepte en gekraakte berichten van berichtendienst Sky ECC. Morgen worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.