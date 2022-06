Conducteur onwel geworden en overleden na incident in trein

Op station Hilversum is gisteravond een conducteur overleden na een incident met twee zwartrijders. De man werd op het perron onwel na een handgemeen eerder in een trein. De politie benadrukt dat nog wordt onderzocht of er een verband is tussen het overlijden en het incident.

De conducteur of een collega ontdekte gisteravond dat twee passagiers, jongens van 15 en 16 jaar, geen plaatsbewijs hadden. Er ontstond een woordenwisseling waarbij volgens de politie werd geduwd en getrokken. De conducteur was daar ook bij betrokken.

Nadat de trein even had stilgestaan reed de machinist door naar station Hilversum. De jongens werden daar aangehouden, maar de conducteur werd onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij overleed op het perron.